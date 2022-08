Puig-Wechsel vor Abschluss

Riqui Puig steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Laut ‚as‘ ist sich der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona mit LA Galaxy mündlich einig geworden. Der Transfer in die MLS muss in Kürze abgeschlossen werden, die Frist zur Kaderregistrierung endet am 4. August.

Zur Debatte steht ein Leihgeschäft. Dem Bericht zufolge soll die Unterschrift in Kürze erfolgen und der Wechsel daraufhin offiziell vermeldet werden. Unter Trainer Xavi konnte sich das 22-jährige Talent aus Barças berühmter Jugendakademie La Masia ebenso wenig durchsetzen wie unter den vorherigen Coaches.