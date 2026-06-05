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Bundesliga

Klare Botschaft: Brown per Blitz-Transfer zu Bayern?

Zwar haben ihn auch der FC Arsenal und Real Madrid auf dem Zettel – am konkretesten ist bei Nathaniel Brown jedoch die Spur zum FC Bayern. Geht es jetzt sogar schnell mit dem Transfer?

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Nathaniel Brown im DFB-Shirt @Maxppp

Mit Nathaniel Brown hat der FC Bayern bereits Einigung erzielt, nun laufen die Gespräche mit Eintracht Frankfurt über die Ablöse. Laut der ‚Bild‘ haben die Hessen dabei durchaus Verkaufsbereitschaft signalisiert, jedoch versehen mit einer klaren Botschaft: 60 bis 65 Millionen Euro Ablöse sollen insgesamt möglich sein. Boni mit eingerechnet.

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Die Eintracht, so heißt es weiter, bevorzuge eine schnelle Transferabwicklung. Brown sollen keine Steine in den Weg gelegt werden. Bayerns Ablösevorstellung für den Abwehrmann liegt ‚Sky‘ zufolge im Bereich von 50 Millionen Euro.

Wäre ein Wechsel zum FC Bayern der richtige Schritt für Nathaniel Brown?
- Ende in 1 Tag
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Der 22-jährige Linksverteidiger selbst äußerte sich im DFB-Quartier in Chicago zurückhaltend zu den Gerüchten, sagte gegenüber der ‚Bild‘ nur: „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute nicht kommentieren. Ich freue mich, dass ich hier bin und lege den Fokus auf die WM.“ In das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko könnte er sogar als Stammspieler gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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