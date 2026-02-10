Menü Suche
Sommer-Zugang: Bayern klärt Goretzka-Nachfolge

Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Auf einen Nachfolger hat sich der deutsche Rekordmeister einem Bericht zufolge bereits festgelegt.

von Julian Jasch - Quelle: Abendzeitung
Noel Aseko (20) soll zur kommenden Saison den Kaderplatz von Leon Goretka (30) einnehmen, der den FC Bayern im Sommer nach dann acht Jahren definitiv verlassen wird. Das ist einem Bericht der Münchner ‚Abendzeitung‘ zu entnehmen.

Demzufolge plant der deutsche Rekordmeister fest mit dem aktuell an Hannover 96 verliehenen Mittelfeldspieler. In eine ähnliche Kerbe schlugen zuletzt schon Informationen von ‚Transfermarkt.de‘, nachdem 96-Sportchef Jörg Schmadtke sich noch zuversichtlich bezüglich einer Verlängerung des Gastspiels geäußert hatte.

Die ‚Abendzeitung‘ geht fest davon aus, dass der Zweitligist die Kaufoption über eine Million Euro zieht, diese aber umgehend per Rückkaufklausel vom FCB gekontert wird. Dann macht der Bundesligaprimus unterm Strich zwar ein Verlustgeschäft in Höhe von 1,4 Millionen, darf sich aber über einen der Senkrechstarter aus Liga zwei freuen.

Kann Aseko in die Fußstapfen von Goretzka treten?
Mit seinen guten Leistungen hat der deutsche U21-Nationalspieler zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen, darunter neben Brighton & Hove Albion, West Ham United und dem FC Villarreal auch den FC Brügge sowie Galatasaray. Sämtliche Anfragen wurden von Sportdirektor Christoph Freund der ‚Abendzeitung‘ zufolge sofort abgelehnt. Schließlich soll der vertraglich bis 2030 gebundene Aseko ab dem 1. Juli zum Münchner Profikader dazustoßen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
