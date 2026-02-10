Sommer-Zugang: Bayern klärt Goretzka-Nachfolge

Noel Aseko (20) soll zur kommenden Saison den Kaderplatz von Leon Goretka (30) einnehmen, der den FC Bayern im Sommer nach dann acht Jahren definitiv verlassen wird. Das ist einem Bericht der Münchner ‚Abendzeitung‘ zu entnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge plant der deutsche Rekordmeister fest mit dem aktuell an Hannover 96 verliehenen Mittelfeldspieler. In eine ähnliche Kerbe schlugen zuletzt schon Informationen von ‚Transfermarkt.de‘, nachdem 96-Sportchef Jörg Schmadtke sich noch zuversichtlich bezüglich einer Verlängerung des Gastspiels geäußert hatte.

Die ‚Abendzeitung‘ geht fest davon aus, dass der Zweitligist die Kaufoption über eine Million Euro zieht, diese aber umgehend per Rückkaufklausel vom FCB gekontert wird. Dann macht der Bundesligaprimus unterm Strich zwar ein Verlustgeschäft in Höhe von 1,4 Millionen, darf sich aber über einen der Senkrechstarter aus Liga zwei freuen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kann Aseko in die Fußstapfen von Goretzka treten? Ja, seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen Nein, er überzeugt zwar in Liga zwei, mit Goretzka kann er aber nicht mithalten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mit seinen guten Leistungen hat der deutsche U21-Nationalspieler zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen, darunter neben Brighton & Hove Albion, West Ham United und dem FC Villarreal auch den FC Brügge sowie Galatasaray. Sämtliche Anfragen wurden von Sportdirektor Christoph Freund der ‚Abendzeitung‘ zufolge sofort abgelehnt. Schließlich soll der vertraglich bis 2030 gebundene Aseko ab dem 1. Juli zum Münchner Profikader dazustoßen.