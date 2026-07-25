40 Millionen: Atlético verpflichtet Lee

Atlético Madrid hat die Verpflichtung von Kang-In Lee offiziell bestätigt. Der südkoreanische Nationalspieler wechselt von Paris St. Germain zu den Rojiblancos und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro Ablöse sofort nach Paris, weitere fünf Millionen Euro können über Bonuszahlungen hinzukommen.

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Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍



Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.



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Nach drei Spielzeiten bei PSG kehrt Lee nach Spanien zurück. Mit PSG gewann der südkoreanische Nationalspieler zweimal die Champions League, dreimal die Ligue 1 sowie weitere nationale Titel. Nun schlägt der vielseitig einsetzbare Linksfuß bei Atlético das nächste Kapitel seiner Karriere auf.