Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

40 Millionen: Atlético verpflichtet Lee

von Simon Martis - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Kang-In Lee und Goncalo Ramos 2324 @Maxppp

Atlético Madrid hat die Verpflichtung von Kang-In Lee offiziell bestätigt. Der südkoreanische Nationalspieler wechselt von Paris St. Germain zu den Rojiblancos und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro Ablöse sofort nach Paris, weitere fünf Millionen Euro können über Bonuszahlungen hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach drei Spielzeiten bei PSG kehrt Lee nach Spanien zurück. Mit PSG gewann der südkoreanische Nationalspieler zweimal die Champions League, dreimal die Ligue 1 sowie weitere nationale Titel. Nun schlägt der vielseitig einsetzbare Linksfuß bei Atlético das nächste Kapitel seiner Karriere auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Atl. Madrid
PSG
Kang-In Lee

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
PSG Logo Paris Saint-Germain
Kang-In Lee Kang-In Lee
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert