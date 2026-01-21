Widerspruch: Silas begründet VfB-Abgang

Silas hat sich zum Ende seiner Zeit bei VfB Stuttgart unfair behandelt gefühlt. „Ich habe in Stuttgart immer ein positives Feedback bekommen und habe trotzdem keine Einsatzzeiten gekriegt. Irgendwann wusste ich, dass es so nicht mehr weitergehen kann“, zitiert die ‚Bild‘ den 27-jährigen Kongolesen, der nun für den FSV Mainz 05 auf Torejagd geht.

Für Silas überweisen die Rheinhessen dem Vernehmen nach eine geringe Ablöse ins Schwabenland, die im Falle des Klassenerhalts auf rund eine Million Euro ansteigen könnte. „Ich möchte mich wieder präsentieren und denke, dass es zwischen dem Klub und mir passt. In der Vergangenheit war ich mit meiner Spielart immer ein Liebling bei den Fans. Ich hoffe, dass das hier genauso ist“, so der flexible Offensivakteur.