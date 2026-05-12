Fix, heiß & knifflig: Der große Transfer-Stand bei Werder

Schon fix

Zwei externe Neuzugänge haben die Bremer schon verpflichtet. Vom französischen Erstligisten Le Havre kommt Mittelstürmer Kenny Quetant (19) ablösefrei an die Weser. Der Rechtsfuß ist zwar in erster Linie ein Langzeitprojekt, kann aber bei zügiger Entwicklung möglicherweise doch schneller als gedacht helfen, die eklatante Abschlussschwäche der Grün-Weißen zu bekämpfen. Zudem wechselt mit Karlo Simic (18) vom VfL Wolfsburg ein weiterer Torjäger an den Osterdeich, der zunächst jedoch für die U23 eingeplant ist.

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Heißes Thema

Als neuer Zuarbeiter wird wohl künftig der spanische Linksfuß Chuki (22) fungieren, der von Real Valladolid kommt und ebenfalls keine Ablöse kostet. Fast ebenso weit sind die Bremer mit dem Wolfsburger Talent Darwin Soylu (19/Mittelfeld), der wie Simic allerdings vorerst wohl den Umweg über die zweite Mannschaft nehmen muss, ehe sie gegebenenfalls den Sprung ins Bundesligateam schaffen.

Knifflig

Seit dem feststehenden Klassenerhalt kann man an der Weser von der Rückkehr von Niclas Füllkrug (33) träumen. Mit dem Ex-Stürmer befassen sich die Bosse ernsthaft, haben jedoch auch Bedenken, ob eine Verpflichtung finanziell stemmbar und mit Blick auf die Verletzungsanfälligkeit des Angreifers auch sinnvoll wäre.

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Ebenfalls gespalten ist die Meinung der Bremer zu Leihstürmer Jovan Milosevic (20). Der Serbe ist zwar fußballerisch gut und verfügt über einen Torriecher, bringt allerdings viel zu wenig PS für ein ansprechendes Umschaltspiel auf die Straße. Völlig offen, ob es eine Fortsetzung der bislang halbjährigen Zusammenarbeit gibt.

Keinen nennenswerten Fortschritt hat Clemens Fritz bis dato in der Personalie Michal Karbownik (22) erzielt. Der auf beiden Seiten einsetzbare Außenverteidiger könnte dann nochmal ein heißes Thema werden, sollten aus der Riege Mitchell Weiser (32), Yukinari Sugawara (25) und Felix Agu (26) mehrere Spieler den Hut nehmen.

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Auf der Long List

Abwehr: Mees de Wit (28/AZ Alkmaar), Oleksandr Romanchuk (26/Universitatea Craiova)

Mittelfeld: Ismail Badjie (20/VfL Osnabrück), Eba Bekir Is (17/Eintracht Franfurt)

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Angriff: Bamba Dieng (26/FC Lorient)