Fast fix: Vier wichtige Deals auf der Zielgeraden

Harry Kane (33/FC Bayern)

Dem deutschen Rekordmeister ist in den Verhandlungen mit dem Weltklasse-Torjäger der Durchbruch geglückt, berichtete ‚Sky‘ am Montag. Kane soll seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängern, nur letzte Details sind noch zu klären. Im Raum steht eine erneute Ausstiegsklausel. „Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert“, sagte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge gestern.

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Raphinha (29/FC Barcelona)

Der Brasilianer schwört den Katalanen die Treue. Die Unterschrift unter ein neues bis 2030 datiertes Arbeitspapier hat Raphinha gesetzt, die offizielle Verkündung dürfte zeitnah folgen. Mit 14 Toren und drei Vorlagen in acht Einsätzen ist der Angreifer überragend in die Saison gestartet. Für die kommenden zwei Partien fällt der Linksfuß allerdings aus.

Declan Rice (27/FC Arsenal)

Nach der Verlängerung von Meistertrainer Mikel Arteta steht der nächste wichtige Deal bei den Gunners vor dem Abschluss. Rice wird seinen aktuell noch bis 2028 laufenden Kontrakt langfristig ausdehnen. Dem Mittelfeldstar winkt im Zuge dessen eine deutliche Gehaltserhöhung.

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Arda Güler (21/Real Madrid)

Die Verlängerung mit dem türkischen Spielmacher soll in Kürze offiziell vermeldet werden. Nur die Frage, ob das neue Arbeitspapier bis 2031 oder 2032 läuft, ist noch nicht abschließend geklärt. Auch Güler wird für seine gute Entwicklung mit besseren Konditionen belohnt.