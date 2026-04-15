Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Rexhbecaj gibt sein Ja-Wort

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Elvis Rexhbecaj jubelt mit den Augsburg-Fans @Maxppp

Elvis Rexhbecaj kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat der Mittelfeldspieler dem abstiegsbedrohten Bundesligisten zugesagt. Ligaunabhängig wird Rexhbecaj einen bis 2030 datierten Vertrag unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dessen auslaufender Vertrag beim FC Augsburg wird nicht verlängert, weshalb der 28-Jährige ablösefrei zu haben ist. Mehrere Bundesligisten wie Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen zeigten zuletzt Interesse. Nun erfolgt die Rückkehr nach Wolfsburg, wo Rexhbecaj zwischen 2010 und 2020 unter Vertrag gestanden hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Wolfsburg
Elvis Rexhbeçaj

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Elvis Rexhbeçaj Elvis Rexhbeçaj
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert