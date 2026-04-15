Rexhbecaj gibt sein Ja-Wort

Elvis Rexhbecaj kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat der Mittelfeldspieler dem abstiegsbedrohten Bundesligisten zugesagt. Ligaunabhängig wird Rexhbecaj einen bis 2030 datierten Vertrag unterzeichnen.

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Dessen auslaufender Vertrag beim FC Augsburg wird nicht verlängert, weshalb der 28-Jährige ablösefrei zu haben ist. Mehrere Bundesligisten wie Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen zeigten zuletzt Interesse. Nun erfolgt die Rückkehr nach Wolfsburg, wo Rexhbecaj zwischen 2010 und 2020 unter Vertrag gestanden hatte.