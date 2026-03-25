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Eintracht: Larsson gibt Wechsel-Hinweis

von Dominik Sandler - Quelle: Radiosporten
1 min.
Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Für die kommende Saison muss Eintracht Frankfurt wohl ohne Sechser Hugo Larsson planen. Bei ‚Radiosporten‘ sagte der Schwede: „Ich bin neugierig, etwas Neues auszuprobieren.“ Zahlreiche Klubs aus der Premier League und La Liga haben sich dem Vernehmen nach bereits beim 21-Jährigen gemeldet und sind an einer Verpflichtung interessiert.

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„Ich bin mir dessen bewusst, was hinter den Kulissen passiert. Wir werden sehen, ob es diesen Sommer etwas Konkretes gibt“, so Larsson, der bei der SGE keine einfache Saison erlebt. Unter Albert Riera ist der schwedische Nationalspieler wieder gesetzt und wichtige Stammkraft. Die Adlerträger erhoffen sich bei einem Verkauf bis zu 55 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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