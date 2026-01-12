Einigung: Gallagher vor Atlético-Abgang

Conor Gallagher zieht es aller Voraussicht nach zurück auf die Insel. Laut Fabrizio Romano hat Aston Villa eine Einigung mit Atlético Madrid erzielt. Der Mittelfeldspieler selbst hatte bereits grünes Licht gegeben, mit Tottenham Hotspur möchte aber nun ein weiterer Interessent noch dazwischengrätschen.

Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2024 für die Colchoneros, fungiert in Spaniens Hauptstadt aber meist nur noch als Einwechselspieler. Auf der Insel will der Ex-Chelsea-Akteur zu alter Stärke zurückfinden.