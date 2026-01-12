Menü Suche
Kommentar
La Liga

Einigung: Gallagher vor Atlético-Abgang

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Conor Gallagher am Ball für Atlético Madrid @Maxppp

Conor Gallagher zieht es aller Voraussicht nach zurück auf die Insel. Laut Fabrizio Romano hat Aston Villa eine Einigung mit Atlético Madrid erzielt. Der Mittelfeldspieler selbst hatte bereits grünes Licht gegeben, mit Tottenham Hotspur möchte aber nun ein weiterer Interessent noch dazwischengrätschen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2024 für die Colchoneros, fungiert in Spaniens Hauptstadt aber meist nur noch als Einwechselspieler. Auf der Insel will der Ex-Chelsea-Akteur zu alter Stärke zurückfinden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Atl. Madrid
Aston Villa
Spurs
Conor Gallagher

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Aston Villa Logo Aston Villa
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Conor Gallagher Conor Gallagher
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert