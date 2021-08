Fröde vom KSC nach Rostock

Lukas Fröde wechselt innerhalb der zweiten Liga. Wie Hansa Rostock offiziell bekanntgibt, wird der 26-jährige Sechser für eine Saison vom Karlsruher SC ausgeliehen.

Fröde pendelte im vergangenen Jahr zwischen Startelf und Bankplatz beim badischen Traditionsklub. In der neuen Saison ist der 1,92-Mann bisher kaum gefragt, durfte lediglich 23 Pflichtspielminuten lang mitmischen.

🆕 Neuzugang am #DeadlineDay: Lukas #Fröde wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom @KarlsruherSC an die Ostseeküste! ✍️ Willkommen an Bord, Lukas! 💪🔵⚪❤ #hansa #2liga https://t.co/jZHbeSJbgK