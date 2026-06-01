Zweiter Finnland-Test: Sané sammelt Pluspunkte

Nach dem ordentlichen Auftritt beim 4:0 im offiziellen WM-Testspiel gegen Finnland legte die deutsche Nationalmannschaft im heutigen Kurztest (Anstoß: 11:15 Uhr) noch einmal nach. Während manche Reservisten Eigenwerbung betreiben konnten, war die Partie über zweimal 25 Minuten jedoch eher schwere Kost. Am Ende gewann Deutschland knapp mit 1:0.

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Wie auch am gestrigen Sonntagabend gelang es der finnischen Offensive nicht, die DFB-Abwehr hart auf die Probe zu stellen. Abwehrchef Antonio Rüdiger hatte seine Kette gut im Griff, verteidigte das wenige, das es zu tun gab, souverän weg und zeigte einige starke Pässe im Spielaufbau.

Im Mittelfeld zeigte sich Pascal Groß auffällig bemüht, probierte immer wieder das Spiel anzukurbeln und schlug einige gute Diagonalbälle. Mehrmals tauchte der 34-Jährige zudem in Abschlusspositionen auf, seine Schüsse strahlten aber keine große Gefahr aus.

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Finnen mussten nachhelfen

Ähnlich wie im offiziellen Test tat sich die DFB-Elf häufig schwer, die tief stehende Abwehrkette der Finnen zu knacken. Leroy Sané war der einzige echte Aktivposten, zeigte sich stets bemüht und anspielbereit, doch keine seiner Hereingaben sorgte für akute Torgefahr, was auch an der mangelnden Strafraumbesetzung lag.

Nick Woltemade ließ sich während seiner Einsatzminuten immer wieder zurückfallen, holte sich die Bälle weit vor dem Tor ab. Seine einzige echte Strafraumszene war ein Kopfball in der ersten Hälfte, den der 24-Jährige aus guter Position kläglich über die Latte wuchtete. Da auch Jamie Leweling seine Topchance frei vor dem finnischen Keeper liegenließ, musste am Ende ein gegnerisches Eigentor nach einer Ecke von David Raum herhalten.