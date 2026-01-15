Kabar vor BVB-Abschied: HSV bekommt Bundesliga-Konkurrenz

Der Hamburger SV hat sehr gute Karten, Almugera Kabar in diesem Winter zu verpflichten. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ sind die Gespräche zwischen dem 19-jährigen Linksverteidiger und den Verantwortlichen der Hanseaten weit fortgeschritten. Es gehe nur noch um Details.

Allerdings liegen die Vorstellungen in puncto Ablöse weit auseinander. Noch bis 2028 ist Kabar an Borussia Dortmund gebunden, ist ein großes Talent, hat aber erst sehr wenig Bundesliga-Erfahrung in seiner Vita stehen.

Konkurrenz bekommen die Hamburger nun ausgerechnet aus der Bundesliga. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge laufen auch Gespräche mit dem VfL Wolfsburg, der über deutlich mehr Budget verfügt als der HSV. Favorit scheint nach aktuellem Stand aber trotzdem der Klub von der Elbe.