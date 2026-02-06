Köln findet Leih-Abnehmer für Kujovic

Der 1. FC Köln parkt Mittelfeldtalent Emin Kujovic in der österreichischen Bundesliga. Die Rheinländer verleihen den 21-Jährigen bis Saisonende zum Wolfsberger AC. Das Transferfenster in der Alpenrepublik schließt am heutigen Freitag, nach Jessic Ngankam (25/Eintracht Frankfurt) ist Kujovic bereits der zweite Last-Minute-Neuzugang aus dem deutschen Oberhaus für den WAC.

Kujovic wurde bei den Kölnern im Juni mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Für die Profis kam der bosnische U21-Nationalspieler noch nicht zum Einsatz, stand dort aber in der vergangenen Saison immerhin sechsmal im Kader. „Bereits im Zuge der Vertragsverlängerung von Emin haben wir im Sommer gemeinsam nach einer geeigneten Leihstation gesucht. Dass Emin nun in der 1. Liga in Österreich seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, fühlt sich für alle gut an und freut uns sehr“, sagt Kölns Technischer Direktor Lukas Berg.