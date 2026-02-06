Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Köln findet Leih-Abnehmer für Kujovic

von Fabian Ley - Quelle: rzpelletswac.at
1 min.
Emin Kujovic tritt kräftig gegen den Ball @Maxppp

Der 1. FC Köln parkt Mittelfeldtalent Emin Kujovic in der österreichischen Bundesliga. Die Rheinländer verleihen den 21-Jährigen bis Saisonende zum Wolfsberger AC. Das Transferfenster in der Alpenrepublik schließt am heutigen Freitag, nach Jessic Ngankam (25/Eintracht Frankfurt) ist Kujovic bereits der zweite Last-Minute-Neuzugang aus dem deutschen Oberhaus für den WAC.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Leihe nach Österreich 🇦🇹👀

Der #effzeh verleiht Emin Kujovic. Der defensive Mittelfeldspieler soll bis zum Saisonende beim Wolfsberger AC in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln. Viel Erfolg, Emin! 💪❤️

📲 Alle Infos:
Bei X ansehen

Kujovic wurde bei den Kölnern im Juni mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Für die Profis kam der bosnische U21-Nationalspieler noch nicht zum Einsatz, stand dort aber in der vergangenen Saison immerhin sechsmal im Kader. „Bereits im Zuge der Vertragsverlängerung von Emin haben wir im Sommer gemeinsam nach einer geeigneten Leihstation gesucht. Dass Emin nun in der 1. Liga in Österreich seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, fühlt sich für alle gut an und freut uns sehr“, sagt Kölns Technischer Direktor Lukas Berg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Köln
WAC
Emin Kujović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
WAC Logo RZ Pellets WAC
Emin Kujović Emin Kujović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert