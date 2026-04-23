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Premier League

Enzo zur Konkurrenz?

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Enzo Fernández jubelt energisch @Maxppp

Manchester City ist auf Enzo Fernández (25) aufmerksam geworden. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge eruieren die Skyblues einen Sommervorstoß beim zentralen Mittelfeldspieler vom FC Chelsea. Das Interesse befinde sich aber noch in einem frühen Stadium.

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Bernardo Silva (31) wird City im Anschluss an die Saison ablösefrei verlassen. Zudem steht über der Zukunft von Rodri (29), der von Real Madrid umgarnt wird, ein kleines Fragezeichen. Insofern braucht der Premier League-Tabellenführer Verstärkungen für die Zentrale. Enzo verfügt an der Stamford Bridge über ein bis 2032 datiertes Arbeitspapier. Vor kurzem hatte der Argentinier mit Aussagen über die Stadt Madrid für Aufsehen gesorgt und damit Gerüchte über einen potenziellen Real-Wechsel befeuert.

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