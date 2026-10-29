„Was machst du da?“ Eberl erzählt verrückte Kompany-Anekdote

Als Vincent Kompany vor zwei Jahren zum Cheftrainer des FC Bayern München ernannt wurde, waren die Überraschung und auch die Skepsis groß. Die – je nach Bericht – sechste oder achte Wahl sollte den Rekordmeister nach unruhigen Jahren in eine glorreiche Zukunft führen? Doch der Belgier zeigte es seinen Kritikern, wurde zum Vorbild auf und abseits der Bayern-Bank.

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Im Interview mit dem vereinseigenen Magazin ‚51‘ blickt Sportvorstand Max Eberl auf die unruhigen Tage rund um die Kompany-Verpflichtung zurück, erklärt, wie der Deal zustande gekommen ist und mit welcher verrückten Maßnahme er den Coach letztendlich zur Unterschrift bewegt hat.

Als Eberl damals zum Klub kam, hatte bereits festgestanden, dass Thomas Tuchel gehen soll und zur neuen Saison ein neuer Trainer geholt werden musste. Kompany, so bestätigt der Bayern-Boss, war nicht die erste Wahl: „Hätte ich Vincent Kompany als allerersten Kandidaten präsentiert – ich weiß nicht, wie die Reaktionen ausgefallen wären. Den Absteiger-Trainer aus Burnley als Nachfolger von Thomas Tuchel?“

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Viel naheliegender sei zunächst die Rückholaktion von Julian Nagelsmann gewesen, zu dem Eberl „einen sehr guten Draht“ habe. Dieser entschied sich jedoch für eine Vertragsverlängerung als Bundestrainer. Weitere Kandidaten auf der vorher angefertigten Shortlist sagten ebenfalls ab, darunter Ralf Rangnick. Auch Kompanys Name war demnach vermerkt – eine genaue Analyse hatte viel Gutes ergeben.

Eberl beschloss dann laut eigener Aussage, „Vinnie einfach mal anzurufen“. Es wurde ein vierstündiges Gespräch, das Fazit: „Wow, das fühlt sich gut an. Das ist ein echter Typ. Dann habe ich Christoph Freund (FCB-Sportdirektor, Anm. d. Red.) gebeten, sich sein eigenes Bild zu machen. Er kam zurück und war auch überzeugt.“

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Kompany schmiss Eberl aus der Wohnung

Es folgten weitere Gespräche mit CEO Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer, dann das berühmte Telefonat zwischen Uli Hoeneß und Pep Guardiola, der ebenfalls in höchsten Tönen von seinem Ex-Kapitän sprach. Ein abschließendes Treffen fand in Manchester bei Kompany zu Hause statt – und Eberl wurde zum Erpresser.

Um drei Uhr nachts habe Kompany gesagt, dass er über die finale Entscheidung schlafen und auch mit seiner Frau noch darüber reden möchte. Der Sportvorstand habe zugestimmt und sich wortlos auf die Couch im Wohnzimmer gelegt: „Er fragte: ‚Was machst du da?‘ Ich sagte: ‚Uli hat gesagt, ich darf dein Haus erst verlassen, wenn du unterschrieben hast.‘ Da hat er gesagt: ‚Ja, Max, ich mache es. Aber ich muss erst mit meiner Frau reden.‘ Er hat mich dann doch aus der Tür geschoben.“