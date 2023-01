Köln: Baumgarts Erwartungen an Selke

Steffen Baumgart hat skizziert, was er sich von der Verpflichtung von Davie Selke verspricht. Der ‚kicker‘ zitiert den Trainer des 1. FC Köln: „Er schafft Räume für die Kollegen, er kann eklig für den Gegner sein und Präsenz im Strafraum entwickeln.“

Selke steht unmittelbar vor der Unterschrift in Köln. Der Stürmer kommt ein halbes Jahr vor Vertragsende ablösefrei von Hertha BSC und wird in Köln bis 2024 unterschreiben. In Berlin war der 27-Jährige nur noch zweite Wahl. Köln schließt mit ihm nun die Baustelle im Sturmzentrum.

