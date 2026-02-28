Barça: Rashford-Zukunft geklärt

Marcus Rashford bleibt dem FC Barcelona mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach Ablauf seiner Leihe im kommenden Sommer erhalten. Wie ‚Sport‘ berichtet, planen die Katalanen fest ein, die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu ziehen. Der 28-Jährige soll im Anschluss einen Dreijahresvertrag bei den Blaugrana unterzeichnen.

Zuletzt hatten die Verantwortlichen in Barcelona zwar versucht, die mit Manchester United vereinbarte Summe noch einmal zu drücken, doch die Red Devils stellten sich quer. Damit der Transfer realisierbar bleibt, muss Rashford nun deutliche Abstriche machen. Sein bisheriges Gehalt von rund 15 Millionen Euro pro Jahr ist für das finanziell klamme Barca nicht stemmbar.

Während die Verhandlungen mit der Spielerseite bereits als abgeschlossen gelten, steht lediglich das formale Auslösen der Option noch aus. Rashford verlässt damit seinen Jugendverein nach 21 Jahren. Für den englischen Rekordmeister absolvierte der Angreifer insgesamt 426 Pflichtspiele, in denen er 138 Tore erzielte und 79 weitere Treffer vorbereitete.