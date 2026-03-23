Fast fix: BVB holt Book als neuen Sportdirektor

Nils-Ole Book soll bei Borussia Dortmund in die Fußstapfen von Sebastian Kehl treten, der am gestrigen Sonntag von seinen Aufgaben als Sportdirektor entbunden wurde. ‚Sky‘ berichtet von einer Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und dem Sportvorstand der SV Elversberg. Zudem soll Book zwei Vertrauensleute mitnehmen dürfen, darunter möglicherweise Lizenzspielerchef David Blacha.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus wurde nach Informationen der ‚Bild‘ auch mit dem Zweitligisten eine Lösung gefunden. Demzufolge steht eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich im Raum. Lediglich Books Unterschrifte fehle noch, bis der Deal final abgewickelt wird.

Update (13:40 Uhr): Das ging schnell, der BVB verkündet in diesem Moment die Zusammenarbeit offiziell. Book unterschreibt in Dortmund bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Strobelallee war man sehr daran interessiert, zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen, damit Book an der Kadergestaltung für die kommende Saison mitwirken kann. In den vergangenen Jahren hat sich der 40-Jährige im Saarland als Sportvorstand mit ausgezeichneten Transfers einen Namen gemacht. Als Alternative wurde zuletzt auch Alexander Rosen gehandelt, nun läuft es aber auf Book hinaus.