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Update Bundesliga

Fast fix: BVB holt Book als neuen Sportdirektor

Am gestrigen Sonntag trennten sich die Wege zwischen Borussia Dortmund und Sebastian Kehl offiziell. Weniger als 24 Stunden später hat sich der Bundesligist bereits auf einen Nachfolger festgelegt.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Nils-Ole Book @Maxppp

Nils-Ole Book soll bei Borussia Dortmund in die Fußstapfen von Sebastian Kehl treten, der am gestrigen Sonntag von seinen Aufgaben als Sportdirektor entbunden wurde. ‚Sky‘ berichtet von einer Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und dem Sportvorstand der SV Elversberg. Zudem soll Book zwei Vertrauensleute mitnehmen dürfen, darunter möglicherweise Lizenzspielerchef David Blacha.

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Darüber hinaus wurde nach Informationen der ‚Bild‘ auch mit dem Zweitligisten eine Lösung gefunden. Demzufolge steht eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich im Raum. Lediglich Books Unterschrifte fehle noch, bis der Deal final abgewickelt wird.

Update (13:40 Uhr): Das ging schnell, der BVB verkündet in diesem Moment die Zusammenarbeit offiziell. Book unterschreibt in Dortmund bis 2029.

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Borussia Dortmund
🤝 Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund. Der BVB hat sich mit dem 40-Jährigen auf eine Zusammenarbeit ab diesem Mittwoch verständigt. Book wird einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschreiben. ✍️

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An der Strobelallee war man sehr daran interessiert, zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen, damit Book an der Kadergestaltung für die kommende Saison mitwirken kann. In den vergangenen Jahren hat sich der 40-Jährige im Saarland als Sportvorstand mit ausgezeichneten Transfers einen Namen gemacht. Als Alternative wurde zuletzt auch Alexander Rosen gehandelt, nun läuft es aber auf Book hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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