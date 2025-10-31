FC Bayern: Frohe Kunde bei Ito

Beim FC Bayern gibt es positive Nachrichten bezüglich Hiroki Ito. Wie die Münchner mitteilen, nahm der japanische Defensivallrounder heute erstmals wieder am Teamtraining teil. Damit nimmt der 26-Jährige die nächste Hürde auf dem Weg zum Comeback.

Seit März fehlt Ito dem deutschen Rekordmeister aufgrund einer Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes. Für den 21-fachen Nationalspieler war es nicht die erste schwere Verletzung dieser Art. Erst achtmal spielte er seit seiner Ankunft im Sommer 2024 für die Bayern.