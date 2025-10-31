Menü Suche
FC Bayern: Frohe Kunde bei Ito

von Dominik Schneider - Quelle: fcbayern.com
Beim FC Bayern gibt es positive Nachrichten bezüglich Hiroki Ito. Wie die Münchner mitteilen, nahm der japanische Defensivallrounder heute erstmals wieder am Teamtraining teil. Damit nimmt der 26-Jährige die nächste Hürde auf dem Weg zum Comeback.

Willkommen zurück im Team-Training, Hiroki! 👋😊
Seit März fehlt Ito dem deutschen Rekordmeister aufgrund einer Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes. Für den 21-fachen Nationalspieler war es nicht die erste schwere Verletzung dieser Art. Erst achtmal spielte er seit seiner Ankunft im Sommer 2024 für die Bayern.

