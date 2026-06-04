Neun Bundesliga-WM-Fahrer peilen Millionen-Wechsel an

Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund)

Bei der WM hat der DFB-Profi die Möglichkeit, mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag beim BVB im April zwar bis 2031, sicherte sich aber eine Ausstiegsklausel über 50 bis 60 Millionen Euro, die schon in diesem Sommer bis rund um das WM-Finale am 19. Juli gültig ist und von Real Madrid, dem FC Liverpool und dem FC Barcelona gezogen werden kann.

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Zuletzt erklärte Schlotterbeck mit Blick auf besagten Passus und mögliche Top-Angebote im Zuge einer starken WM: „Was heißt Schaufenster? Ich spiele das ganze Jahr 50 Spiele. Ich glaube, es ist ganz normal, dass ich immer versuche, gut zu spielen. Sich ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM – das sehe ich jetzt nicht so. Ich fokussiere mich natürlich auf die WM, versuche da gute Spiele zu machen mit Deutschland. Deswegen habe ich jetzt nicht die Idee, extra gut zu spielen wegen irgendeinem Vertrag.“

Yan Diomande (19/RB Leipzig)

Die Leipziger würden ihren Shootingstar eigentlich nur ungern nach nur einer Saison wieder abgeben. Bei einem Angebot im dreistelligen Millionenbereich wäre RB aber womöglich verkaufsbereit. Diomande selbst hat Paris St. Germain nach FT-Informationen bereits seine Wechselzusage gegeben. Der FC Liverpool ist ebenfalls heiß auf den Ivorer, der unter anderem auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

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Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt)

Am deutschen WM-Debütanten sind einige Topklubs interessiert. Die Bayern haben sich Berichten zufolge bereits mit Browns Lager getroffen. Der vierfache Nationalspieler strebt den nächsten Karriereschritt an, die SGE soll sich satte 65 Millionen Euro Ablöse erhoffen. Einen Transfer im Anschluss an die WM schloss der Linksverteidiger jüngst nicht aus: „Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM.“

Can Uzun (20/Eintracht Frankfurt)

Neben Brown gilt bei der Eintracht auch Uzun als Verkaufskandidat. Nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts ist ein Abgang des Offensivkünstlers wahrscheinlicher geworden. Interesse wurde in der jüngeren Vergangenheit Galatasaray und dem AC Mailand nachgesagt. In Nordamerika kann sich der Türke bei weiteren namhaften Klubs auf den Zettel spielen.

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Alejandro Grimaldo (30/Bayer Leverkusen)

Dieser Tage kokettierte der Linksverteidiger im Rahmen des Trainingslagers mit dem spanischen Nationalteam erneut mit einem Wechsel und benannte sein klares Ziel: „Ich bin sehr zufrieden in Leverkusen, aber ich habe immer gesagt, dass ich zurück in La Liga möchte, und irgendwann werde ich das auch tun.“ Geht Grimaldos Wunsch ein Jahr vor Vertragsende in Erfüllung?

Johan Manzambi (20/SC Freiburg)

Überzeugt der Schweizer Mittelfeldspieler auch bei der WM, könnte er den Freiburgern in diesem Sommer einen Geldregen im Rekordbereich bescheren. Eine mögliche Ablöse zwischen 30 und 60 Millionen wurde zuletzt kolportiert. Klubs wie Bayer Leverkusen, die SSC Neapel oder Paris St. Germain wurden in den vergangenen Monaten mit Manzambi in Verbindung gebracht.

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Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim)

Bei der WM trifft der ivorische Flügelflitzer in der Gruppenphase gemeinsam mit Diomande auf die DFB-Elf. Gut möglich, dass auch Touré der Bundesliga im Sommer den Rücken kehren wird. Der Preis für den Youngster steigt immer weiter an, die TSG verlangt bis zu 50 Millionen Euro. Schlägt einer der zahlreichen interessierten Premier League-Klubs für diese Summe zu, würde Touré wiederum in Hoffenheim zum teuersten Export der Vereinsgeschichte avancieren.

Kaishu Sano (25/FSV Mainz 05)

Apropos Rekordverkauf: Die ‚Bild‘ brachte beim lauf- und zweikampfstarken Japaner eine Ablöse von bis zu 60 Millionen bei einem potenziellen Sommerwechsel ins Spiel. Die Mainzer können derweil abwarten, ob konkrete Angebote reinflattern und stehen nicht unter Druck. Sanos Vertrag ist bis 2028 datiert und enthält keine Ausstiegsklausel. Der FC Brentford soll zumindest die Angel ausgeworfen haben.

Joe Scally (23/Borussia Mönchengladbach)

Der US-Amerikaner liebäugelt bereits länger mit einem Wechsel in die Premier League. Scally darf die Gladbacher bei einer Offerte über acht Millionen Euro sofort verlassen. Ersatz für die rechte Abwehrseite haben die Fohlen in Person von Yukhym Konoplya (26) schon an Bord geholt. Verwirklicht sich für Scally im Anschluss an eine überzeugende Heim-WM der Traum vom englischen Oberhaus?