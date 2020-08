Everton vor Allan-Verpflichtung

Der FC Everton steht vor der Verpflichtung von Allan von der SSC Neapel. Laut ‚Sky Italia‘ haben sich die Toffees mit Napoli in den Verhandlungen um den Mittelfeldspieler auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro plus drei Millionen an Bonuszahlungen geeinigt.

Mit Allan selbst sei sich Everton ebenfalls einig, der 29-jährige Brasilianer soll nun zeitnah den Medizincheck in Liverpool absolvieren. Allan war 2015 zu Napoli gewechselt, sein Vertrag läuft noch bis 2023.