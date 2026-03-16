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Bericht: BVB im Rennen um Hall

Sein Potenzial zeigt Lewis Hall bereits auf der größten europäischen Bühne. Einem Bericht zufolge steht der Linksverteidiger von Newcastle United unter anderem bei Borussia Dortmund und RB Leipzig unter Beobachtung.

von Fabian Ley - Quelle: CaughtOffside
1 min.
Lewis Hall schirmt den Ball gegen Lamine Yamal ab @Maxppp

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben offenbar ein Auge auf Lewis Hall geworfen. Laut einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zählen die beiden Bundesligisten zu den Klubs, die den 21-jährigen Linksverteidiger von Newcastle United beobachten.

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Wie groß die Chancen für die deutschen Vereine sind, ist allerdings fraglich. Die Scouts von Manchester City, vom FC Liverpool und vom FC Arsenal sowie namentlich nicht genannte Klubs aus La Liga sollen Hall ebenfalls unter die Lupe nehmen, ein Angebot sei bis dato noch nicht eingegangen. Die Interessenten könnten bei Newcastle ohnehin auf Granit beißen.

Newcastle will Hall unbedingt halten

Die Magpies möchten ihren Youngster, der im Sommer 2024 nach vorheriger Leihe für 33 Millionen Euro fest vom FC Chelsea verpflichtet wurde, nur ungern verkaufen. ‚CaughtOffside‘ beruft sich auf Marktexperten, laut denen Newcastle bei Verhandlungen einen Startpreis im Bereich von umgerechnet 75 Millionen Euro aufrufen würde.

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Gut möglich also, dass sich Dortmund und Leipzig im Rennen um eine Verpflichtung des zweifachen englischen A-Nationalspielers frühzeitig verabschieden müssten. Für Hall stehen in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend 39 Einsätze zu Buche, insbesondere mit seinem Auftritt beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona (1:1) machte der spielstarke Linksfuß auf sich aufmerksam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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