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Offiziell Serie A

Neuer Klub für Ex-Kölner Ehizibue

von David Hamza
1 min.
Kingsley Ehizibue spielt seit 2019 für Köln @Maxppp

Kingsley Ehizibue (31) schließt sich dem FC Genua an. Der Serie A-Klub verpflichtet den rechten Außenbahnspieler ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Udinese Calcio Ende Juni ausgelaufen war. Zwischen 2019 und 2022 hatte Ehizibue 76 Mal das Trikot des 1. FC Köln getragen.

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Der in München geborene Niederländer verrät, dass es Genua schon einmal bei ihm probiert hat: „Als gläubiger Mensch ist dies die beste Art, um Vergebung zu erbitten, nachdem ich vor Jahren das mir unterbreitete Angebot abgelehnt habe. Die Dinge ändern sich und auch meine Sichtweise hat sich geändert. Ich möchte mich der Herausforderung stellen und freue mich darauf, die Farben von Genua zu vertreten. Ich danke dem Verein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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