Premier League
Everton steht zum Verkauf
@Maxppp
Beim FC Everton kündigt sich ein erneuter Eigentümerwechsel an. Der Premier League-Verein wird von der Friedkin Group (TFG) offiziell zum Verkauf angeboten. Die Suche nach Investoren laufe bereits auf Hochtouren.
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Club statement.— Everton (@Everton) October 9, 2026
Die Friedkin Group, die auch Besitzer der AS Rom ist, hatte die Toffees im Dezember 2024 vom damaligen Eigentümer Farhad Moshiri erworben. Bis sich ein neuer Käufer gefunden hat, wolle man den Verein noch bestmöglich unterstützen.
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