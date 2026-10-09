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Premier League

Everton steht zum Verkauf

von Julian Jasch
Hill Dickinson Stadium vom FC Everton @Maxppp

Beim FC Everton kündigt sich ein erneuter Eigentümerwechsel an. Der Premier League-Verein wird von der Friedkin Group (TFG) offiziell zum Verkauf angeboten. Die Suche nach Investoren laufe bereits auf Hochtouren.

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Die Friedkin Group, die auch Besitzer der AS Rom ist, hatte die Toffees im Dezember 2024 vom damaligen Eigentümer Farhad Moshiri erworben. Bis sich ein neuer Käufer gefunden hat, wolle man den Verein noch bestmöglich unterstützen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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