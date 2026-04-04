Neue Entwicklungen: Aussichtsloser Diomande-Vorstoß?

Sollte RB Leipzig die Qualifikation für die Champions League verpassen, dürfte Ballkünstler Yan Diomande (19) trotz angebotener Gehaltserhöhung kaum zu halten sein. Schließlich gibt es fast keinen europäischen Topklub, der es nicht auf die Dienste des Flügelflitzers abgesehen hat.

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Insbesondere der FC Liverpool sowie Paris St. Germain sollen sich mit Diomande beschäftigen. Darüber hinaus erneuert offenbar ein weiteres Schwergewicht seine Bemühungen um den Shootingstar: der FC Barcelona.

Informationen der ‚Sport‘ zufolge sehen die Blaugrana den Ivorer (neun Länderspiele) als „fast unmöglichen Traumzugang“ für den linken Flügel an. Dort besteht womöglich Bedarf, falls Leihspieler Marcus Rashford (28/Manchester United) nicht an Bord gehalten wird. Die 30-Millionen-Kaufoption wurde zumindest nicht gezogen, da der Engländer das Gehaltsgefüge sprenge.

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Keine Chance für Barça?

In Barcelona ist man sich bewusst, dass die potenzielle Ablöse für Diomande noch deutlich höher ausfallen würde – bis zu 100 Millionen Euro wurden bereits gehandelt. Dennoch habe sich Barça etwaige Informationen eingeholt, um auf einen Überraschungstransfer zu lauern.

Die Ausgangslage könnte sich beispielsweise bei einem Offensivabgang ändern. Unter anderem Brasilien-Star Raphinha (29) wird seit geraumer Zeit von saudischen Vertretern umgarnt.