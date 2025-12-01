Ultimatum für Farke

Nach der 2:3-Niederlage in der Nachspielzeit gegen Manchester City beginnt für Daniel Farke der Überlebenskampf am Steuer von Leeds United. Laut Informationen des ‚Guardian‘ planen die Investoren, 49ers Enterprises, den deutschen Trainer zu entlassen, sollte er in den kommenden zwei Partien gegen den FC Chelsea (Mittwoch, 21:15 Uhr) und den FC Liverpool (Samstag, 18:30 Uhr) nicht zumindest ein positives Ergebnis liefern.

Schon nach der vergangenen Saison bekam Farke kein neues Arbeitspapier. Zweifel an seiner Zukunft wurden jedoch durch die über 110 Millionen Euro hohen Transferausgaben zunächst beiseitegeschoben. Nun steckt Leeds aber auf einem Abstiegsplatz fest. Die Pleite gegen City war die vierte Niederlage in Serie, nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Spielen steht zu Buche. Die Atmosphäre rund um Farke ist längst von Misstrauen geprägt. Um auch im Januar handlungsfähig zu sein, soll im Falle einer Trennung ein neuer Trainer frühzeitig installiert werden, der die Transferperiode mitgestalten kann. Für Farke heißt das: Die nächsten zwei Spiele entscheiden über seine Zukunft.