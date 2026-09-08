Kovac wechselt den Sieg ein | Note Eins für den Doppelpacker

Mit offenem Visier gingen die beiden Kontrahenten im Signal Iduna Park ins erste Champions League-Spiel der neuen Saison. Da weder die Gäste aus Villarreal ihr 4-4-2 noch die Dortmunder das 3-4-2-1 allzu statisch interpretierten, entwickelte sich ein munterer und sehenswerter Kick mit stetig wechselnden Ballbesitzanteilen.

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Karetsas-Schock

Nach 24 Minuten der Bruch im Spiel und der Schockmoment für Schwarz-Gelb: Konstantinos Karetsas spielte den Ball kurz ab, hob den Arm und setzte sich auf den Rasen. Von Notärzten begleitet musste der Grieche per Trage vom Platz.

Lange blieb unklar, was der Offensivspieler hat, muskuläre Probleme wurden schnell ausgeschlossen. Nach der Halbzeit sickerte durch, dass sich der 18-Jährige unwohl fühlte und mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus musste.

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ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Wilde zweite Hälfte

Der BVB kam energisch und mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine. Angetrieben von einem starken Joey Veerman und Ethan Nwaneri, der den starken Eindruck aus dem Hoffenheim-Spiel bestätigen konnte, drängten die Hausherren auf die Führung, die schließlich Renato Veiga per Eigentor besorgen musste.

Das Tor küsste aber zunächst die Gäste wach, die ihrerseits durch Santiago Mourino ausgleichen konnten und in der Folge noch Chancen zur Führung hatten. Die Einwechslung von Jobe Bellingham und vor allem Fábio Silva brachte schließlich die Wende zu Gunsten der Dortmunder. Der Portugiese legte die Führung durch Serhou Guirassy auf. Außerdem ging dem Eckball, der zum entscheidenden Elfmetertor führte, ein Silva-Abschluss voraus.

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Torfolge

1:0 Veiga (53./Eigentor): Sabitzer setzt auf links Beier in Szene, der mutig und energisch den Sechzehner entert. Dessen Hereingabe prallt von Gulacsi an den unglücklichen Veiga und dann ins Tor.

1:1 Mourino (66.): Mourino lässt die 39 mitgereisten Gästefans jubeln. Mikautadze schlägt einen Eckball auf den ersten Pfosten. Ryerson kann den Laufweg von Mourino nicht stoppen, der hochsteigt und ins kurze Eck einnickt.

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2:1 Guirassy (80.): Kovac wechselt die Führung ein. Der eingewechselte Bellingham spielt einen Traumpass steil auf den eingewechselten Silva, der Guirassy in der Mitte findet.

3:1 Guirassy (85.): Einen starken Silva-Abschluss kann Gulacsi zur Ecke parieren. Bei der folgenden Hereingabe wird Guirassy klar gefoult, die Chance vom Punkt lässt sich der Topstürmer nicht nehmen.

3:2 Guirassy (90. + 3/Eigentor): In der Nachspielzeit wird es kurios. Ein Freistoß von der Grundlinie kann Kobel parieren, trifft dabei aber Guirassy, der absolut keine Chance hat auszuweichen.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

27‘ Nwaneri (2,5) für Karetsas

75‘ Silva für Nmecha

75‘ Bellingham für Sabitzer

82‘ Prates für Beier

82‘ Chukwuemeka für Nwaneri