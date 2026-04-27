Klares Ziel bei Kane & Olise – neue Superstars für Bayern?

Der FC Bayern will unbedingt mit Harry Kane (32) verlängern. Im Interview mit ‚t-online‘ sagt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: „Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich – so ist das besprochen – irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen. Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern.“ Kanes Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2027.

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Mindestens so lange wird auch Michael Olise bleiben, der vertraglich sogar bis 2029 gebunden ist. Beim 24-jährigen Franzosen verweist Rummenigge auf Franck Ribéry, für den die Münchner 2009 eine Rekordablöse vom FC Chelsea hätten kassieren können: „An diesem Tag haben wir dann etwas Grundsätzliches entschieden: Dass wir in Zukunft keinen Spieler mehr verkaufen werden, den wir sportlich vermissen würden. Und dieses ungeschriebene Gesetz gilt bis heute. Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde.“ Der Rechtsaußen gilt beim FCB als unverkäuflich.

Hoffnung auf neue Superstars

Wenn die großen Verkäufe ausbleiben, werden voraussichtlich auch die Investitionen in neue Spieler im kommenden Sommer unwahrscheinlicher. Ausschließen will Rummenigge einen Stareinkauf aber nicht: „Ein teurer Transfer muss ein Unterschiedsspieler sein. Ein Harry Kane ist ein solcher, ein Arjen Robben, ein Franck Ribéry waren das. Wenn man Geld ausgibt, dann müssen diese Spieler auch auf dem Platz den Unterschied ausmachen. […] Zwischendurch gab es auch Spieler, die nicht so gut gepasst haben, aber wir werden natürlich auch immer wieder Superstars zum FC Bayern locken.“

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Damit nährt Rummenigge dann doch die Hoffnung auf Neuverpflichtungen. Für die kommende Saison sehen sich die Münchner schon gut aufgestellt. Ersatz wird vor allem für Nicolas Jackson (24) gesucht, der als Backup von Kane fungiert und den Verein verlässt.