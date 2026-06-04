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Update 2. Bundesliga

St. Pauli erwägt Blessin-Rauswurf

von David Hamza - Quelle: Bild
Alexander Blessin an der Seitenlinie @Maxppp

Der FC St. Pauli will auf der Trainerposition endlich Klarheit. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge führte das Hinhalten von Chefcoach Alexander Blessin inzwischen dazu, dass der Bundesliga-Absteiger eine Trennung in Betracht zieht. Bis zum Wochenende soll eine Entscheidung fallen.

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Update (12:02 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist die Entscheidung gefallen, dass Blessin den Klub verlässt.

Blessin hatte nach dem Abstieg in die zweite Liga kein klares Bekenntnis gegenüber St. Pauli geäußert. Gehandelt wurde er zwischenzeitlich beim VfL Wolfsburg, der am gestrigen Mittwoch aber Tobias Strobl als neuen Trainer präsentierte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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