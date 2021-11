Solskjaer-Aus: Ronaldo ergreift das Wort

Cristiano Ronaldo (36) richtet wohlwollende Zeilen an den bei Manchester United entlassenen Ole-Gunnar Solskjaer. „Er war mein Stürmer, als ich zum ersten Mal nach Old Trafford kam und er war mein Trainer, als ich zu Manchester United zurückgekehrt bin. Vor allem aber ist Ole ein herausragender Mensch“, verkündet der Superstar der Red Devils auf seinen Social Media-Kanälen.

Offenkundig stimmte die Chemie zwischen Ronaldo und dessen norwegischen Ex-Trainer. „Ich wünsche ihm das Beste bei allem, was sein Leben für ihn noch bereithält“, schließt CR7 sein Statement, „viel Glück mein Freund, du verdienst es.“

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX