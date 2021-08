Leicester holt Lookman

Ademola Lookman schließt sich Leicester City an. Für ein Jahr kommt der Flügelstürmer auf Leihbasis von RB Leipzig. Hinsichtlich einer Kaufoption geben die Foxes nichts bekannt.

Der 23-jährige Engländer verbrachte bereits die vergangene Spielzeit per Leihe in der Premier League. Für den FC Fulham sammelte er vier Tore und vier Assists in 34 Ligaspielen. Bei den Leipzigern spielte Lookman seit geraumer Zeit keine Rolle mehr.