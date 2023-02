Sommer-Umbruch bei Liverpool: Zehn sollen gehen

Satte elf Punkte Rückstand hat der FC Liverpool aktuell auf einen Champions League-Rang, kaum ein Spieler kommt in Normalform daher. Im Sommer wollen sich die Reds daher einmal rundum erneuern. Nun präsentiert der ‚Mirror‘ eine Liste mit zehn Spielern, deren Tage an der Anfield Road am Saisonende gezählt sind.

Viermal ablösefrei

Das Mittelfeld-Trio Alex Oxlade-Chamberlain (29), James Milner (37) und Naby Keïta (27) ist nach aktuellem Stand in einem halben Jahr vertragslos. Während Oxlade-Chamberlain und Keïta keine Perspektive mehr besitzen, steht bei Routinier Milner ein Karriereende im Raum. An Keïta zeigte zuletzt RB Leipzig Interesse, von wo aus der Guineer 2018 nach Liverpool kam.

Auch für Stürmer Roberto Firmino könnte es eng werden. Der Kontrakt des 31-Jährigen läuft ebenfalls aus, Gespräche über eine Verlängerung haben bisher nicht stattgefunden. Ein Abgang im Sommer ist nicht mehr auszuschließen.

Weiter heißt es, dass man Mittelfeld-Star Fabinho (29) und den Ex-Schalker Joel Matip (31) bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen würde. Die beiden Leistungsträger vergangener Jahre befinden sich aktuell in einem regelrechten Formtief und sind längst nicht mehr unentbehrlich. Erstgenannter wurde zuletzt sogar von Youngster Stefan Bajcetic (18) auf die Bank verdrängt.

Zudem sollen Innenverteidiger Nathaniel Phillips (25) sowie die beiden Ersatzkeeper Caomhin Kelleher (24) und Adrián (34) den Verein verlassen. Phillips war bereits im abgelaufenen Wintertransferfenster ein Abschiedskandidat, musste aber aufgrund der Verletzung von Ibrahima Konaté (23) an Bord bleiben.