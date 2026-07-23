Neuer Wechsel-Wirbel: 100 Millionen für Rodri?

Bleibt Rodri bei Manchester City oder kehrt der 30-Jährige in seine spanische Heimat zurück und schließt sich Real Madrid an? Diese Frage stellt sich bereits seit einigen Monaten. Eine Antwort wird aber wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Dennoch tut sich im Hintergrund etwas in der Sache.

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‚Sky‘ berichtet, dass Dienstagnachmittag ein geheimes Treffen zwischen Real Madrid und Rodris Beratern stattgefunden hat. In einem Restaurant in Pozuelo de Alarcón – einem Madrider Stadtteil – wurde der Entschluss getroffen, dass die Königlichen einen Vorstoß wagen, um den 70-fachen Nationalspieler zu verpflichten, heißt es beim Pay-TV-Sender.

Während die Blancos Rodri einen Vierjahresvertrag anbieten, läuft sein derzeit gültiger Kontrakt noch bis 2027. Parallel haben die Skyblues dem Sechser ebenfalls ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung unterbreitet. Die Offerte der Engländer liegt schon eine Weile lang auf dem Tisch von Rodri – bisher ohne Durchbruch.

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60 bis 100 Millionen für Rodri?

Die ‚as‘ wiederum beruft sich aus Quellen bei Real Madrid, die zum jetzigen Zeitpunkt Gegenteiliges behaupten. Zwar würden sich die internen Stimmen mehren, die eine Verpflichtung von Rodri befürworten, konkrete Verhandlungen mit der Spielerseite hätten aber noch keine stattgefunden.

Auch hinsichtlich einer möglichen Ablöse gehen die sich im Umlauf befindlichen Berichte weit auseinander. Die ‚as‘ kalkuliert lediglich 60 Millionen Euro ein, da Rodri im kommenden Sommer ohne Ablöse zu haben wäre. In der ‚L’Équipe‘ heißt es, City hätte schon kommuniziert, den Leistungsträger nur für eine gigantische Summe von 100 Millionen Euro ziehen zu lassen. Unabhängig davon, dass er ein Jahr später ablösefrei wechseln könnte.

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‚The Athletic‘ berichtet unterdessen von einer bevorstehenden Rücken-Operation, der sich Rodri unterziehen muss. Ein Rückkehrdatum ist noch offen. Ein Unterfangen, das sich wohl auch auf etwaige Transferpläne auswirken könnte.