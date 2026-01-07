45-Millionen-Klausel: Romero begeistert Barça

Carlos Romero hat beim Stadtderby gegen den FC Barcelona (0:2) bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie die ‚as‘ berichtet, hat Barça den 24-Jährigen von Espanyol Barcelona für einen möglichen Transfer auf die Liste gesetzt. In der Kabine der Katalanen habe nach Abpfiff der Partie große Bewunderung für Romero geherrscht. Der Linksverteidiger verteidigte Lamine Yamal (18) über 90 Minuten fehlerlos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Romero ist derzeit noch bis Saisonende an Espanyol ausgeliehen. Bei seinem Stammverein FC Villarreal besitzt der Spanier einen Vertrag bis 2029. Ein Transfer wäre aber dennoch möglich, dem Vernehmen nach kann der Linksfuß den Verein dank einer Ausstiegsklausel für 45 Millionen Euro verlassen.