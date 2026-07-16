53 Millionen für Bergvall

Nottingham Forest geht im Werben um Lucas Bergvall offenbar in die Vollen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, bereitet der Premier League-Klub ein zweites Angebot für den 20-jährigen Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur vor. Die Offerte soll sich auf rund 53 Millionen Euro belaufen, nachdem ein erster Vorstoß über etwa 44 Millionen abgelehnt worden war.

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Dem Bericht zufolge ist Bergvall die Wunschlösung für das zentrale Mittelfeld von Neu-Trainer Oliver Glasner und könnte dort künftig an der Seite von Xaver Schlager (29/kommt von RB Leipzig) spielen. Bergvall soll Tottenham bereits über seinen Wechselwunsch informiert haben, da er seine Einsatzchancen unter Roberto De Zerbi kritisch sieht. Die Spurs wollen den Youngster allerdings erst ab einer Ablöse von rund 59 Millionen Euro ziehen lassen.