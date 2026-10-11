Jonas Urbig (23) wird für Manuel Neuer (40) am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League gegen Viking Stavanger in die Startelf rücken und das Tor des FC Bayern hüten. Das berichtet die ‚Abendzeitung‘. Neuer, der am gestrigen Samstag gegen den FC Augsburg (2:2) historisch patzte, äußerte sich gegenüber der Lokalzeitung auf die Frage nach der Torwartentscheidung sehr einsilbig: „Ich habe eine Vorahnung.“

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Für Urbig wäre es der dritte Einsatz in dieser Saison. Der dezidierte Neuer-Nachfolger soll in dieser Spielzeit deutlich mehr Einsätze bekommen als in der vergangenen Saison und so weiter an seine zukünftige Rolle als Nummer eins herangeführt werden. Stammtorhüter bleibe aber weiter Neuer, wie Sportvorstand Max Eberl der ‚Bild‘ bestätigt: „Es gibt absolut keinen Grund, irgendetwas infrage zu stellen, nur weil Manuel jetzt einen Fehler gemacht hat. Jonas entwickelt sich außerordentlich gut, und Manu hat dabei eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Er ist nach wie vor unsere Nummer eins.“