Bestätigt: Toprak-Verletzung doch schlimmer

Ömer Toprak hat sich bei der Pokal-Viertelfinal-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (0:2) nicht nur eine Riss-Quetschwunde an der Wade, sondern auch eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen. Das hat eine MRT-Untersuchung in der vergangenen Woche ergeben, teilt Werder Bremen mit.

Derzeit trägt der 30-jährige Innenverteidiger einen Spezialschuh, ein individuelles Reha-Programm soll in den kommenden Wochen folgen. Toprak ist bis Saisonende von Borussia Dortmund ausgeliehen.