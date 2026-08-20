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Bundesliga

Werder erreicht Witz-Offerte für Stage

von Lukas Hörster - Quelle: Bold.dk
Jens Stage in Aktion für Werder Bremen @Maxppp

Panathinaikos Athen hat ein mickriges Angebot für Jens Stage (29) bei Werder Bremen eingereicht. ‚Bold.dk‘ berichtet jedenfalls von einer Offerte über 8,5 Millionen Euro Ablöse, die selbstredend nicht ausreichte.

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Die TSG Hoffenheim bot in diesem Sommer bereits über zehn Millionen für den Dänen und blitzte damit ab. Werder fordert 14 Millionen für Stage, der noch bis 2028 unter Vertrag steht und dank seiner Torgefahr aus dem Mittelfeld eine Lebensversicherung für den Bundesligisten darstellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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