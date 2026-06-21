Gladbach-Boss öffnet Investoren die Tür

Borussia Mönchengladbach denkt über alternative Finanzmodelle nach, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein. Im neuen ‚FohlenPodcast – Standpunkte‘ kündigt Geschäftsführer Stefan Stegemann an, dass der Klub neue Einnahmewege erschließen möchte und bringt auch externe Investoren ins Spiel. Ab der kommenden Saison haben die Fohlen erstmals in der Vereinsgeschichte einen Namenssponsor für ihr Stadion, dieses heißt dann ista-Borussia-Park. Doch das soll nur der Anfang sein.

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„Wir sehen beim HSV, dass dort Genossenschaftsmodelle wirksam werden. Wir sehen es bei Schalke 04, dem FC St. Pauli. Es gibt noch Möglichkeiten, bei Borussia Mönchengladbach einiges zu gestalten. Vielleicht ist im Rahmen eines Genossenschaftsmodells die Option drin, dass man sagt, man ist auch mit dem einen oder anderen Investor einverstanden, weil er gut zu Borussia und den Werten des Vereins passen würde.“ Einen möglichen Verkauf von Klubenteilen schließe er explizit nicht aus: „Borussia braucht es nicht unbedingt. Aber wenn man davon träumt, sich in der Bundesliga besser zu platzieren oder europäisch spielen zu wollen, dann hilft so etwas natürlich schon.“