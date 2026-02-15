Menü Suche
La Liga

Reals „unglaublicher“ Neuzugang

von Lukas Hörster
Trent Alexander-Arnold winkt an der Anfield Road @Maxppp
Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Álvaro Arbeloa ist froh, endlich auf Trent Alexander-Arnold (27) zurückgreifen zu können. Nach dem gestrigen 4:1-Sieg gegen Real Sociedad San Sebastián lobte der neue Trainer den lange verletzten Sommer-Neuzugang: „Trent ist ein absoluter Spitzenspieler, der zu seiner Bestform zurückgefunden hat. Das überrascht mich nicht, denn er ist ein sehr schlauer Spieler.“

Arbeloa präzisierte: „Er versteht das Spiel unglaublich gut, seine Qualität, sein Spielverständnis – er ist einfach unglaublich.“ Alexander-Arnold war im Sommer für zehn Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen, erwischte bei Real aber keinen guten Start inklusive mehrerer Muskelverletzungen. Jetzt will der Rechtsverteidiger durchstarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
