Monaco-Angebot für Belotti

Andrea Belotti könnte künftig in der Ligue 1 auflaufen. Laut ‚Calciomercato.com‘ liegt dem italienischen Nationalspieler ein Angebot der AS Monaco vor. Dem Bericht zufolge intensivierten die Monegassen in den vergangenen Stunden die Bemühungen um den ablösefreien Torjäger.

Während es in den vergangenen Wochen danach aussah, dass Belotti in Italien bleibt – der AC Mailand und der AC Florenz sollen stark interessiert sein – wähnt sich nun Monaco in der Pole Position im Werben um den wuchtigen Stürmer.