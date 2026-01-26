Einigung steht bevor: Bobb vor City-Abgang

Nachdem Aarón Anselmino (20) Borussia Dortmund in Richtung FC Chelsea verlassen musste, schaut sich der BVB nach Verstärkungen um. Einer, der lange für die Offensive oben auf der Liste stand, ist Oscar Bobb. ‚Sport1‘ hatte um den Jahreswechsel herum sogar berichtet, die Schwarz-Gelben würden kurz vor der Verpflichtung des Norwegers stehen. Auch RB Leipzig wurde mit Bobb in Verbindung gebracht.

Mittlerweile hat sich der FC Fulham aber offenbar im Werben um den 22-Jährigen durchgesetzt. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, steht die Einigung zwischen den Cottagers und Manchester City kurz bevor. Eine Übereinkunft mit Bobb soll auch kein Problem darstellen. Schon vor einer Woche hatte Fulham ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro eingereicht.

Der Klub aus dem Westen Londons erhält den Zuschlag für den Linksfuß, der bei den Skyblues keine Perspektive mehr hatte. Spätestens seit der Verpflichtung von Antoine Semenyo (26) ist auf den Außenbahnen kein Platz mehr für Bobb. Der norwegische Nationalspieler kam in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz und fehlt seit Ende Dezember mit einer Oberschenkelverletzung.