Dynamo schließt Lemmer-Deal ab

Jakob Lemmer bleibt bei Dynamo Dresden. Der 26-jährige Außenbahnspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten verlängert. Seit 2023 trägt der gebürtige Gießener das Dynamo-Trikot und kommt seitdem auf 135 Einsätze (26 Tore, 19 Vorlagen).

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Jakob #Lemmer bleibt ein Schwarz-Gelber! Die SGD und der Flügelspieler haben den auslaufenden Vertrag verlängert. Schön, dass du bei uns bleibst, Lemmi! ✍️👉 https://t.co/lLL9gkcx8T #sgd1953 pic.twitter.com/bxLDDqzLrC — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 21, 2026

Sportgeschäftsführer Sören Gonther betont: „Wir freuen uns, dass sich Lemmi für die gemeinsame Zukunft entschieden hat. Er hat sich hier in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist gemeinsam mit dem Verein gewachsen. Wir waren uns frühzeitig klar, dass wir auch weiterhin die perfekte Adresse für ihn sein können, um Seite an Seite die nächsten Schritte zu gehen. Lemmi kann mit seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke auch in der neuen Saison ein wichtiger Faktor für uns sein.“