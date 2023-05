Chelsea: Félix möchte bleiben

João Félix (23) macht keinen Hehl daraus, dass er gerne über die aktuelle Saison hinaus beim FC Chelsea bleiben möchte. Der Leihprofi von Atlético Madrid sagte im Rahmen einer Interviewrunde: „Ich weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussieht, aber ich habe diese Monate geliebt. Ich würde wirklich gerne hier sein. Chelsea ist ein Top-Klub, jeder hier war wirklich gut zu mir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Blues zeigen grundsätzlich ebenfalls Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Für einen dauerhaften Transfer fordert Atlético 100 Millionen Euro. Eine erneute Leihe kostet rund 18 Millionen Euro, berichtete der ‚London Evening Standard‘ Anfang Mai. Die Londoner werden sich also überlegen müssen, ob sie die Geldbörse zücken möchten. Bislang gelangen Félix in 18 Partien für den Premier League-Klub lediglich drei Treffer.

Lese-Tipp

Angebot aus der Bundesliga: Thuram-Entscheidung naht