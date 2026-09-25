BVB-Geheimnis aufgedeckt | Alle gegen Palhinha

Nur für VIPs

In Borussia Dortmunds Führungsetage herrscht aktuell eitel Sonnenschein. Sportlich läuft es gut, seit den personellen Umstellungen in der Entscheidungsriege tritt der Klub auch wieder nach außen als echte Einheit auf. Doch auch intern reißt die Kommunikation – im Gegensatz zu vergangenen Saisons, als der Zoff zwischen Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl belastend wirkte – nie ab. Auch dank einer geheimen internen WhatsApp-Gruppe der sechs maßgeblichen Bosse, wie die ‚Bild‘ offenlegt: „Wichtige Interna und Absprachen werden hier genauso kommuniziert wie auch mal ein flapsiger Spruch. Vor allem dient die Gruppe als Plattform, um die wichtigste sportliche Entscheidung der Woche mit allen Mitgliedern zu teilen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Mitglieder sind Präsident Hans-Joachim Watzke, der Sprecher der Geschäftsführung Carsten Cramer, Sportvorstand Lars Ricken, Sportdirektor Ole Book, Trainer Niko Kovac und Berater Matthias Sammer. Gegründet wurde die Gruppe von Ex-Manager Michael Zorc, der auch den Namen „Elefantenrunde“ etablierte. An jedem Spieltag gibt Kovac früh seine Startelf durch, ansonsten gibt es keine Regeln: „Bedeutet, dass Nachrichten zu allen Uhrzeiten und auch mal Bilder, Memes oder Witze erlaubt sind“, so die Boulevardzeitung.

Glück trotz irrationaler Fans

Die Zeit beim FC Bayern muss João Palhinha in der Rückschau wohl als großes Missverständnis einordnen. Zwei Jahre nachdem der Sechser für stattliche 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, zog es den 31-Jährigen wieder in die portugiesische Heimat. Nur 25 Mal trug der Rechtsfuß das Trikot des FCB. In Portugal wollte er endlich wieder glücklich werden. Doch der Wechsel zu Benfica Lissabon brachte ihm auch ordentlichen Ärger ein. So wie beim Nations League-Duell der portugiesischen Nationalelf gegen Wales (1:0) am gestrigen Donnerstag. Palhinha wurde nach seiner Einwechselung in der 67. Minute konsequent ausgepfiffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Grund: Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler bei Sporting Lissabon, für das er acht Jahre lang auflief. Der Wechsel zum Stadtrivalen erzürnt beide Fanlager. „Im Fußball gibt es rationale und irrationale Fans“, so Palhinha nach der Partie gegenüber ‚Sport TV‘ und erklärte: „Für mich sind die rationalen diejenigen, die sich daran erinnern, dass Palhinha Sporting in dessen schwierigster Zeit treu geblieben ist, dass er immer alles für den Verein gegeben und stets professionell agiert hat. Die irrationalen Fans sehen einfach nur, dass Palhinha für Benfica spielt, und buhen, wie es heute der Fall war. Aber: Ich bin sehr glücklich, zur Nationalmannschaft zurückzukehren, und auch sehr glücklich über den heutigen Sieg.“