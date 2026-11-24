Tottenham Hotspur und Luca Williams-Barnett planen eine langfristige gemeinsame Zukunft. Der Premier League-Klub teilt mit, dass der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag verlängert hat. Zur Laufzeit machen die Nordlondoner keine Angaben. „Dies ist ein besonderer Moment für mich und meine Familie, und ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Aber das ist erst der Anfang“, sagt der englische U19-Nationalspieler zu seiner Unterschrift.

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Williams-Barnett ist ein echtes Tottenham-Eigengewächs, spielt bereits seit seinem zehnten Lebensjahr für die Spurs. Am vergangenen Wochenende stand der Youngster erstmals bei den Profis in der Startelf und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Mit einem Tor und einem Assist war er der Matchwinner beim 2:0 gegen Ipswich Town und wurde dafür als Premier League-Spieler des Spieltags nominiert. Unter anderem Borussia Dortmund soll Interesse an Williams-Barnett gezeigt haben, geht nun aber leer aus.