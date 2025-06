Sechs Leihkandidaten bei Chelsea

Im prall gefüllten Kader des FC Chelsea wird es auch in diesem Sommer wieder einige Veränderungen geben. Laut ‚The Athletic‘ stehen gleich sechs Toptalente der Blues auf der Liste für eine mögliche Leihe. Kendry Páez (18) von Independiente del Valle ist nach dem Erreichen der Volljährigkeit ab dem 1. Juli offiziell Teil des Kaders, dürfte aber umgehend an Partnerklub Racing Straßburg verliehen werden. Denselben Weg wird wohl Mathis Amougou (19) einschlagen, der im Februar von der AS St. Étienne kam.

Darüber hinaus würde Chelsea gerne Leihstationen für Marc Guiu (19), Aaron Anselmino (20), Mike Penders (19) und David Datro Fofana (22) finden. Letzterer kehrte im Januar verletzt von einer Leihe zum türkischen Klub Göztepe zurück. Der Ivorer hatte eine schwerwiegende Knieverletzung erlitten, die ihn den Rest der Saison außer Gefecht setzte.