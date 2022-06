Bale bestätigt LA-Gerüchte

Der Wechsel von Gareth Bale (32) zu Los Angeles FC steht unmittelbar bevor. Auf Twitter hat sich der walisische Superstar bereits im Trikot der Kalifornier präsentiert. „Bis bald, Los Angeles“, lautet die Caption samt Verlinkung des MLS-Franchise sowie dem Fanklub The 3252.

Am gestrigen Samstag berichtete ‚mlssoccer.com‘, dass sich Bale dem Klub aus der Millionenmetropole an der Pazifik-Küste anschließen wird. Da der Vertrag bei Real Madrid am kommenden Donnerstag ausläuft, wird keine Ablöse fällig.