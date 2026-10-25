Krösche-Nachfolge: Drei Kandidaten in der Endauswahl

Seit der Verkündung des Rücktritts von Sportvorstand Markus Krösche werden medial etliche mögliche Nachfolger genannt. Axel Hellmann, der Vorstandsvorsitzende bei den Hessen, verkündete nun gegenüber ‚Sky‘ die nächsten Schritte und kündigt eine schnelle Entscheidung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf ein mögliches Interesse an Christoph Spycher, der ehemaliger SGE-Kapitän ist und aktuell bei den BSC Young Boys die sportlichen Geschicke leitet, erklärt Hellmann: „Ich werde Namen nicht öffentlich kommentieren. Es gab ja einige Gerüchte. Es haben einige auch schon öffentlich abgesagt, die wir nie gefragt haben. Das ist normal in dem Geschäft, das gehört dazu.“

Spycher gilt noch vor Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg), Marcel Schäfer (RB Leipzig). Benjamin Weber (FC Augsburg) und Marco Neppe (FC Paris) dem Vernehmen nach als interner Favorit in Frankfurt. Andreas Schicker (TSG Hoffenheim) hatte zuletzt öffentlich klargestellt, dass er nicht zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Hellmann gegenüber dem Bezahlsender bestätigte, gibt es bei der Eintracht eine finale Shortlist, auf der lediglich noch ein Trio steht: „Es gibt eine Kandidatengruppe von drei Kandidaten, mit denen sicherlich jetzt in den nächsten Tagen auch seitens des Aufsichtsrates, des Hauptausschusses, des Aufsichtsratsvorsitzenden und frisch gewählten Präsidenten Mathias Beck gesprochen wird.“

Der 55-Jährige sei sich „ziemlich sicher, dass relativ schnell eine Entscheidung über die Besetzung fallen wird“.